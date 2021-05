22.05.2021 ( vor 4 Stunden )

Nachdem Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag weitere Öffnungsschritte angekündigt hatte, übt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nun Kritik. Laut Mückstein entspricht das nicht dem in der Koalition vereinbarten Prozedere. „Hier jetzt relativ unkonkrete Ankündigungen zu machen halte ich ehrlich gesagt für entbehrlich“, so Mückstein im Ö1-„Morgenjournal“.