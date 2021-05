ntv Nachrichten "Bauer sucht Frau" - Die Neuen: Biker, Kutscher und Wiesenrocker https://t.co/nu0joWAOMi vor 3 Stunden Margit Bizwal Bauer sucht Frau 2021: Diese 16 neuen Kandidaten suchen bei Inka Bause ihr Liebesglück - RTL Online… https://t.co/MJLXNLw9XO vor 4 Stunden meanwhile Meanwhile in Germany: Bauer sucht Frau, RTL, Inka Bause, 2021 #worldnews #DE https://t.co/t7sAuibtyA vor 4 Stunden 🔴 Dr. phil. Frechdachs Die Frau Königin sagt, der Schatz im Silbersee wäre voll langweilig und ich solle jetzt gefällig umschalten: Bauer… https://t.co/0lb2CkUNEm vor 5 Stunden TV Auch 2021 heißt es bei wieder "Bauer sucht Frau". In der 17. Staffel wollen insgesamt 16 neue Kandidaten ihr Liebes… https://t.co/oZxgnaPVOD vor 5 Stunden TV Seit anderthalb Jahren ist Bauer Mike nun schon Single. Als Kandidat in der neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel möchte… https://t.co/Bmk2AInv5W vor 5 Stunden