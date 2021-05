26.05.2021 ( vor 5 Stunden )

Erst kürzlich wurden die Ermittlungen in New York gegen die Immobilienfirma des ehemaligen US-Präsidenten erweitert. Nun soll die Staatsanwaltschaft eine Grand Jury einberufen haben. Könnte es bald zu Anzeigen kommen? Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen das Immobilienuntern