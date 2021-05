Quelle: DPA - vor 4 Stunden



«Supermond»: Vollmond am Mittwoch besonders groß 01:01 Berlin, 26.05.21: Der Super-Mond bot am Mittwoch einen besonders beeindruckenden Anblick. Er erschein am Himmel - wie hier in Berlin - rund zehn Prozent größer als im Durchschnitt. Der Grund: Für eine Runde um die Erde benötigt der Mond 27 Tage, dabei schwankt aber die Entfernung wegen der...