Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Italien: Ermittlungen nach Seilbahnunglück mit 14 01:07 Rom/Stresa, 24.05.21: Nach dem Absturz einer Seilbahn mit 14 Toten in Norditalien geht die Suche nach der Unglücksursache weiter. Die Staatsanwaltschaft der Gemeinde Verbania in der Region Piemont übernahm die Ermittlungen. Die Gondel mit den Ausflüglern war am Sonntag beim Ort Stresa westlich des...