Thomas Vitins RT @dw_deutsch: „Wir bezeichnen heute diese Ereignisse auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord.“ Deutschland erkennt… vor 2 Minuten Deutschland.de #Deutschland erkennt die Gräueltaten der dt. Kolonialmacht an den #Herero und #Nama in seiner früheren Kolonie als… https://t.co/UEWRgFaKq9 vor 3 Minuten Pat C RT @Falo12147944: Germany officially recognises colonial genocide in Namibia in the early 20th century: Herero und Nama: Deutschland erken… vor 3 Minuten Christian RT @tazgezwitscher: Endlich: Nach jahrelangen Verhandlungen erkennt Deutschland den Genozid an Herero und Nama an. Namibia bekommt Milliard… vor 10 Minuten Ardor „Deutsches Völkermordangebot, eine Beleidigung'“ Deutschland erkennt den #Völkermord an #Herero und #Nama an und s… https://t.co/CGJGd1Ki73 vor 12 Minuten Frederic Deutschland erkennt Völkermord an Herero und Nama an https://t.co/tX4Ritv4cP vor 14 Minuten