02.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag bei 36, 8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 35, 2; Vorwoche: 46, 8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag bei 36, 8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 35, 2; Vorwoche: 46, 8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar 👓 Vollständige Meldung