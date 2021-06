03.06.2021 ( vor 15 Stunden )



Was für ein Drama! Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft rettet sich in ihrem Spiel gegen die Schweiz im WM- Viertelfinale in letzter Sekunde in die Overtime. Im Penaltyschießen veredelt sie ihr episches Comeback. Deutschland träumt von der ersten WM-Medaille seit 68 Jahren. Im Halbfinale waren sie seit 2010 nicht mehr.