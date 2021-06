Viele neue Stellen in Thüringer Gesundheitsämtern geplant In den Thüringer Gesundheitsämtern können nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums in diesem und im nächsten Jahr mehr als 200 neue Stellen geschaffen...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik





Matrosenbaracke am Kap Arkona kann saniert werden Die Matrosenbaracke am Kap Arkona auf der Insel Rügen kann nach Angaben des Schweriner Innenministeriums jetzt umgebaut und saniert werden. Wie das Ministerium...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland