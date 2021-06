05.06.2021 ( vor 1 Woche )

Die Delta -Variante des Coronavirus könnte sich in Deutschland durchsetzen. Wenn Schutzmaßnahmen nicht wirken, stehe eine weitere Infektionswelle bevor, befürchten Intensivmediziner. Intensivmediziner rechnen damit, dass sich die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus in Deutschl