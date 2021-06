Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Wahl in Peru: "blutiger" Kampf zwischen extrem rechts und extrem links 01:28 In Peru findet in gut einer Woche die Stichwahl zwischen zwei extremen Präsidentschaftskandidaten statt: der Rechtspopulistin Keiko Fujimori und ihrem sozialistischer Kontrahent Pedro Castillo.