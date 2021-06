08.06.2021 ( vor 4 Stunden )

Den Haag (dpa) - Der serbische Ex-General Ratko Mladic ist wegen des Völkermords von Srebrenica auch in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das UN-Kriegsverbrechertribunal bestätigte am Dienstag das Urteil der ersten Instanz. Mehr in Kürze!