10.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Bis ins Halbfinale hatte es die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine geschafft - doch dann kamen die Italiener und "Super-Mario" Balotelli. Das Bild nach seinem zweiten Tor wird so schnell kein deutscher Fan vergessen! Bis ins Halbfinale hatte es die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine geschafft - doch dann kamen die Italiener und "Super-Mario" Balotelli. Das Bild nach seinem zweiten Tor wird so schnell kein deutscher Fan vergessen! 👓 Vollständige Meldung