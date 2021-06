11.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Am Ende wird's deutlich: Im EM-Eröffnungsspiel schlägt ein tonangebendes Italien die Türkei in Rom. Lange findet die Squadra Azzurra kein Durchkommen gegen eine kompakte Defensive. In der zweiten Hälfte helfen zunächst ein unglückliches Eigentor - und anschließend ein krasser Torwart-Fehler.