13.06.2021 ( vor 2 Stunden )



In den letzten Jahren kamen viele Studien zu dem Ergebnis, dass Männer in der westlichen Welt immer weniger Spermien bilden. Als mögliche Ursache werden unter anderem Umweltgifte wie Weichmacher und Pestizide diskutiert. Aber was sagen die vorhandenen Daten wirklich aus? In den letzten Jahren kamen viele Studien zu dem Ergebnis, dass Männer in der westlichen Welt immer weniger Spermien bilden. Als mögliche Ursache werden unter anderem Umweltgifte wie Weichmacher und Pestizide diskutiert. Aber was sagen die vorhandenen Daten wirklich aus? 👓 Vollständige Meldung