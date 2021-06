17.06.2021 ( vor 6 Stunden )



Am 19. Juni 1865 verkündet ein General der Unionstruppen in Texas die Freiheit aller Sklaven. In den USA ist der Tag als "Juneteenth" bekannt, nun wird er in seltener politischer Einigkeit ein landesweiter Feiertag zum Gedenken an das Ende der Sklaverei.