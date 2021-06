SZ/LZ Zwei Tote in Espelkamp - Mutmaßlicher Schütze festgenommen https://t.co/mgaSTCj3qn vor 18 Minuten Albert Gruber🎭🍀 RT @GruberAnonymous: Espelkamp: Zwei Tote nach Schüssen in Ostwestfalen – Mutmaßlicher Täter festgenommen https://t.co/c1o9OFzskC via @welt vor 26 Minuten Albert Gruber🎭🍀 Espelkamp: Zwei Tote nach Schüssen in Ostwestfalen – Mutmaßlicher Täter festgenommen https://t.co/c1o9OFzskC via @welt vor 26 Minuten SZ/LZ Zwei Menschen erschossen: Stundenlange Suche nach Täter https://t.co/dUV88c4ei9 vor 33 Minuten Hatice Sökücü RT @welt: Zwei Tote nach Schüssen in Ostwestfalen – Mutmaßlicher Täter festgenommen https://t.co/g7kLaJcGvO https://t.co/JUoPB2H734 vor 54 Minuten Schwarzwaldmädle #Femizid #FirstDates #DENBEL #Espelkamp: Zwei Tote nach Schüssen in Ostwestfalen – Mutmaßlicher Täter festgenommen… https://t.co/gnMND9V1C2 vor 1 Stunde