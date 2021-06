Leute, Geht Wählen, BITTE🌻 Rasche Ausbreitung: Delta-Variante in Deutschland – Weltärztebund fordert Überprüfung der Lockerungen… https://t.co/bDyovZUW0K vor 4 Minuten

makeupheadz RT @derspiegel : »Hohe Viruslast im Rachen«: Die #DeltaVariante des Coronavirus dürfte sich laut Weltärztebund schnell in der Bundesrepublik… vor 5 Minuten

Gratian Riter RT @Coronahotspot : "...in Innenräumen sollten deswegen unbedingt weiterhin FFP2-Masken getragen werden." Aber die #Maskenpflicht in Schule… vor 9 Minuten

🙏😷🙏Markus💯‼️🙏😷🙏 RT @Hochheimer_12: Und was machen #Laschet #Spahn & Co? Weiter so!😱 Das #Corona- Problem in Schulen+Kitas wird wie schon letzten Sommer w… vor 11 Minuten