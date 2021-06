Vitez RT @Vitez93246237: Vertrauen in eigene Bockigkeit. Ein Kompliment, Herr Löw!. 🤔 https://t.co/Gu14sAEEmg vor 4 Stunden Vitez Vertrauen in eigene Bockigkeit. Ein Kompliment, Herr Löw!. 🤔 https://t.co/Gu14sAEEmg vor 4 Stunden Captor Zone https://t.co/8yGRLdkcnG Vertrauen in eigene Bockigkeit: Ein Kompliment, Herr Löw! Our Hashtag… https://t.co/xU8IEyATwX vor 5 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Vertrauen in eigene Bockigkeit: Ein Kompliment, Herr Löw! https://t.co/Gu84Xt2Gz7 vor 5 Stunden