20.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Vor wenigen Tagen teilt der Bertelsmann Konzern mit, dass Liz Mohn das Amt des Familiensprechers an ihren Sohn übergibt. Nun räumt die 80-Jährige auch ihren Posten im Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Das Familienoberhaupt bleibt der gemeinnützigen Organisation aber in anderer Funktion erhalten.