21.06.2021 ( vor 10 Stunden )



Istanbul (dpa) - Das türkische Verfassungsgericht hat einen Verbotsantrag gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP angenommen. Die Richter in Ankara akzeptierten die Klage am Montag einstimmig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionsparte