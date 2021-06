23.06.2021 ( vor 12 Stunden )

Budapest/ München (dpa) - Ungarns Ministerpräsident Orban hat an die deutsche Politik appelliert, das UEFA- Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. "Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet