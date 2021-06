24.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Tornados gibt es nicht nur in Amerika, in Tornados gibt es nicht nur in Amerika, in Zusammenhang mit schweren Unwettern können sie auch in Europa auftreten. Am Abend fegt eine solche Windhose über den Südosten Tschechiens hinweg. Ganze Dörfer sollen verwüstet worden sein. Die Rettungskräfte sind im Groß einsatz 👓 Vollständige Meldung