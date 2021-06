25.06.2021 ( vor 2 Stunden )

Jeder hat sie schon mindestens einmal gehasst, die Auswärtstorregel . Was für Dramen hat die "Doppel-Wertung" von Treffern in der Fremde im europäischen Fußball in den vergangenen Jahren verursacht. Nun fällt sie weg. Tolle Sache, oder nicht? Leider nein.