26.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Die Menschheit soll nicht dasselbe Schicksal ereilen wie die Dinosaurier - ESA und NASA arbeiten daher bereits an Abwehrwaffen gegen gefährliche Asteroiden. 2022 gibt es die Generalprobe: Durch Beschuss soll die Flugbahn eines Brockens verändert werden. Eine Sprengung wäre hingegen keine so gute Idee. Die Menschheit soll nicht dasselbe Schicksal ereilen wie die Dinosaurier - ESA und NASA arbeiten daher bereits an Abwehrwaffen gegen gefährliche Asteroiden. 2022 gibt es die Generalprobe: Durch Beschuss soll die Flugbahn eines Brockens verändert werden. Eine Sprengung wäre hingegen keine so gute Idee. 👓 Vollständige Meldung