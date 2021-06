Polizei präzisiert Angaben zu den Opfern von Würzburg Ein Mann geht mit einem Messer offenbar wahllos auf Menschen los. Drei von ihnen überleben den Angriff in Würzburg nicht. Was über die Tat bekannt ist und was...

t-online.de vor 4 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de