26.06.2021 ( vor 7 Stunden )



Der junge Asylbewerber ging in ein Kaufhaus, erkundigte sich nach einem Messer und tötete noch im Geschäft drei Frauen. Seine Motive sind weiter unklar, doch er soll zuvor schon mit Messerdrohungen aufgefallen sein. Die Ermittler wissen inzwischen, dass er sich seit 2015 legal in Deutschland aufhält. Der junge Asylbewerber ging in ein Kaufhaus, erkundigte sich nach einem Messer und tötete noch im Geschäft drei Frauen. Seine Motive sind weiter unklar, doch er soll zuvor schon mit Messerdrohungen aufgefallen sein. Die Ermittler wissen inzwischen, dass er sich seit 2015 legal in Deutschland aufhält. 👓 Vollständige Meldung