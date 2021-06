26.06.2021 ( vor 2 Stunden )

Bei einer Messerattacke in Würzburg sind drei Menschen getötet worden, zwei weitere schweben in Lebensgefahr. Die Polizei kennt den Verdächtigen von zwei früheren Vorfällen. Der mutmaßliche Angreifer von Würzburg hat im Januar bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft zu einem Messer gegriff