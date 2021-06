Quelle: Euronews German - vor 6 Stunden



Kuss-Foto - Minister Hancock (42) tritt nach Verstoß gegen Covid-19-Regeln zurück 01:10 Das Foto des verheirateten Ministers, der eine verheiratete Mitarbeiterin küsst, hatte THE SUN am Freitag veröffentlicht. An diesem Samstag zieht Matt Hancock die Konsequenzen.