Bei Regionalwahlen - Schwere Niederlage für Frankreichs Rechtspopulisten: Le Pens Partei gewinnt in keiner Region In der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahlen in Frankreich ist die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen leer ausgegangen. Ihr Rassemblement...

Focus Online vor 14 Stunden - Politik