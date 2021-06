28.06.2021 ( vor 11 Stunden )



In Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommt es in der Nacht zu starken Unwettern: Es gibt Berichte von überfluteten Straßen, Erdrutschen und Verletzten bei Autounfällen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem weiteren Gewitterkomplex.