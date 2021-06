30.06.2021 ( vor 1 Stunde )



Im Wasser treibende Autos, überschwemmte Straßen: Das bayerische Landshut wurde von den Unwettern in der Nacht besonders getroffen. Die Aufräumarbeiten dauern an – auch in anderen Teilen Deutschlands. Erneut haben Im Wasser treibende Autos, überschwemmte Straßen: Das bayerische Landshut wurde von den Unwettern in der Nacht besonders getroffen. Die Aufräumarbeiten dauern an – auch in anderen Teilen Deutschlands. Erneut haben Unwetter und vor allem starke Regenfälle in Teilen Deutschlands für Chaos gesorgt. Vie 👓 Vollständige Meldung