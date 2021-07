Kai 🎧🏔️🚴‍♂️ 🤣 "Leider ändern in diesem Verband Argumente nichts, sondern nur die Steuerfahndung oder Richter." Ex-DFB-Schiedr… https://t.co/lVKQtvevIV vor 6 Tagen I. Kokartis Wenn das stimmt, was Manuel Gräfe zu dem Bayern Bonus im Profi Fußball gesagt hat, dann rollt hier der nächste Skan… https://t.co/aV71d6UAze vor 6 Tagen Valdet Beqiraj Schiedsrichter verklagt Verband: Manuel Gräfes wütende Kritik am DFB https://t.co/E0ue2ZwumS vor 6 Tagen FRÜF – Frauen reden über Fußball Wie steht ihr zur Altersgrenze des @DFB bei Schiedsrichter*innen? Manuel Gräfe klagt nun gegen den Verband, aber na… https://t.co/lGL2JuWnK4 vor 6 Tagen TeeVauGee Schiedsrichter verklagt Verband. Manuel Gräfes wütende Kritik am DFB. #TeamGraefe https://t.co/DvKt8jIytZ vor 6 Tagen Hell 🇩🇪 RT @SPORT1: Er legt mit seiner Kritik am Verband auch nochmal nach! https://t.co/9qNeaBKKPu vor 6 Tagen