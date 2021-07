04.07.2021 ( vor 18 Stunden )



Zum ersten Mal in der Geschichte der Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 gewinnt ein Fahrer in 15 Tagen gleich drei Rennen . Ohne in Bedrängnis zu kommen, entscheidet Max Verstappen den Großen Preis von Österreich für sich und baut die WM-Führung weiter aus. Sebastian Vettel wird der letzten Runde gecrasht. 👓 Vollständige Meldung