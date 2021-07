05.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Bergungsarbeiten in einem teils eingestürzten Wohnkomplex in Die Bergungsarbeiten in einem teils eingestürzten Wohnkomplex in Florida wurden immer gefährlicher. Deshalb und wegen eines nahenden Sturms wird nun auch der Rest des Gebäudes gesprengt. Danach soll die Suche nach Verschütteten wieder beginnen. 👓 Vollständige Meldung