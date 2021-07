05.07.2021 ( vor 3 Stunden )

Nachdem eine Schlammlawine am Samstag Teile der japanischen Stadt Atami verwüstet hat, geht die Suche nach Überlebenden und Opfern weiter. Hunderte Hilfskräfte sind in einem gefährlichen Einsatz. Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan ist ein viertes Todesopfer geborgen worden. Zuvo