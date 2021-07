Droht jetzt Reisewarnung? - Inzidenz in Spanien steigt weiter - was das für alle Urlauber und Kinder bedeutet Seit Sonntag gilt Spanien zum Risikogebiet. Doch die Zahlen im beliebten Urlaubsland steigen. In wenigen Tagen könnte Mallorca, die Kanaren und das Festland zum...

Focus Online vor 4 Tagen - Reisen