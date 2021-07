07.07.2021 ( vor 4 Stunden )



In In Spanien steigen die Fallzahlen stark an, besonders bei jungen Menschen sind die Inzidenzen wieder extrem hoch. Geht die Entwicklung so weiter, könnte das beliebte Urlaubsland bald wie Nachbar Portugal zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden. Das hätte gravierende Folgen für den Tourismus. 👓 Vollständige Meldung