08.07.2021 ( vor 1 Woche )



Bei einem Tauchgang an der Küste Südafrikas sind außergewöhnliche Aufnahmen gelungen. Mit offenem Maul schwimmt ein Weißer Hai auf die Menschen zu. Es ist Szenen wie aus Steven Spielbergs Hollywood-Klassiker "Der weiße Hai": An der Küste Südafrikas hat ein großes Exemplar des Ozeanjägers ein Boot at Bei einem Tauchgang an der Küste Südafrikas sind außergewöhnliche Aufnahmen gelungen. Mit offenem Maul schwimmt ein Weißer Hai auf die Menschen zu. Es ist Szenen wie aus Steven Spielbergs Hollywood-Klassiker "Der weiße Hai": An der Küste Südafrikas hat ein großes Exemplar des Ozeanjägers ein Boot at 👓 Vollständige Meldung