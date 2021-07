09.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Corona -Zahlen in Spanien schnellen vor den Sommerferien in die Höhe, die Bundesregierung erklärt das Land zum Risikogebiet. Die praktischen Folgen halten sich für Urlauber in Grenzen. Sollte sich die Inzidenzentwicklung im Land fortsetzen, könnte sich das jedoch bald ändern.