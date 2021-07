12.07.2021 ( vor 16 Stunden )



Erstmals seit Jahren gehen in Kuba Tausende Demonstranten auf die Straße. Sie protestieren in vielen Orten gegen die Politik der Regierung, gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung. Präsident Díaz-Canel entgegnet: "Wenn sie die Revolution bezwingen wollen, müssen sie über unsere Leichen gehen."