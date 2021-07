12.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Das Gesundheitspersonal muss sich in Frankreich künftig impfen lassen. Auch Griechenland erhöht den Druck auf Das Gesundheitspersonal muss sich in Frankreich künftig impfen lassen. Auch Griechenland erhöht den Druck auf Ungeimpfte : "Wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen." Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3, 73 Millionen Mensch 👓 Vollständige Meldung