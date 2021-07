Quelle: DPA - vor 2 Stunden



Lufthansa verzichtet an Bord auf «Damen und Herren» 00:47 Berlin, 13.07.21: Die Lufthansa verzichtet auf ihren Flügen künftig auf die Begrüßungsformel «Sehr geehrte Damen und Herren». Auch das englische «Ladies and Gentlemen» soll der Vergangenheit angehören. Stattdessen sollen die Crews ihre Gäste mit geschlechtsneutralen Formulierungen an Bord...