13.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Mit einer Reform des Wahlrechts in Mit einer Reform des Wahlrechts in Texas will die Republikanische Partei unter anderem die Briefwahl einschränken. Die Demokraten sehen darin einen "Krieg gegen die Demokratie" - ihre Abgeordneten boykottieren das Votum über die Neuregelung und fliegen in die Hauptstadt Washington. 👓 Vollständige Meldung