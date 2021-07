13.07.2021 ( vor 1 Woche )



Am Dienstag hat VW die Weichen für die kommenden Jahre gestellt – und bereitet sich auch auf ein Ende des Verbrennungsmotors vor. Damit ist das Unternehmen nicht alleine, in den vergangenen Wochen fixierten mehrere große Konzerne ihren Kurswechsel, der sich schon seit Jahren angekündigt hatte. Jetzt könnten erstmals Verbrenner weniger profitabel als E-Autos werden. Und auch die EU-Kommission will ein starkes Zeichen setzen. 👓 Vollständige Meldung