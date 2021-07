14.07.2021 ( vor 18 Stunden )



"Fit for 55" nennt die EU-Kommission ihre weitreichenden Vorschläge zum "Fit for 55" nennt die EU-Kommission ihre weitreichenden Vorschläge zum Klimaschutz . Danach dürfen ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das Fliegen innerhalb Europas soll teurer werden. Importe klimaschädlicher Produkte in die EU sollen zudem auch zusätzlich kosten. 👓 Vollständige Meldung