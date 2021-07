14.07.2021 ( vor 4 Stunden )



In mehreren Städten Deutschlands gibt es überschwemmte In mehreren Städten Deutschlands gibt es überschwemmte Straßen , vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. In Altena, südlich von Iserlohn ertrinkt ein Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten. Der Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz ruft jetzt sogar den Katastrophenfall aus. 👓 Vollständige Meldung