Angela und ihre vier US-Boys In den 16 Jahren, in denen Angela Merkel Kanzlerin ist, regierten in Washington Bush, Obama, Trump und Biden. Mit allen wusste sie irgendwie umzugehen. Aber was...

t-online.de vor 10 Stunden - Deutschland





USA: Angela Merkel trifft in Washington auch Kamala Harris Zum Ende ihrer Amtszeit besucht Angela Merkel noch einmal die wichtigsten Partner im Ausland. Vor dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden wird die Kanzlerin auch...

Spiegel vor 1 Tag - Politik