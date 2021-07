16.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Koblenz/Düsseldorf (dpa) - Die Wassermassen wälzen sich regelrecht durch die Straßen , ganze Orte versinken in braunen Fluten. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötzlich ganz nah. Mindestens 95 Menschen sind bislang bei der Hochwasserkatastrophe i