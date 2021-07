16.07.2021 ( vor 7 Stunden )



Vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach den verheerenden Unwettern weiterhin katastrophal. Die Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als 100. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. In Vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach den verheerenden Unwettern weiterhin katastrophal. Die Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als 100. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. In Erftstadt bei Köln ist die Lage nach mehreren Erdrutschen noch unübersichtlich. 👓 Vollständige Meldung